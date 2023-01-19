Игроки барнаульского «Динамо» вышли из отпуска

Первая тренировка команды. Фото: пресс-службы ФК "Динамо-Барнаул"

Игроки футбольного клуба «Динамо-Барнаул» вышли из отпуска и уже приступили к тренировкам.

Не за горами старт весенней части первенства России. Так что уже пора начинать подготовку. В понедельник спортсмены прошли плановый медосмотр и как только получили допуск, провели первую зимнюю тренировку.

– Втягивающий этап подготовки продлится до 13 февраля, - сообщают в пресс-службе команды.

После этого будет сделан упор на ОФП, а также тактику и технику.