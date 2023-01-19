Микроскоп за полмиллиона рублей закупили для Алтайского центра охраны материнства и детства

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства появился новый микроскоп. Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, оборудование обошлось в 550 тысяч рублей.

В медучреждении помогают маленьким пациентам со всего Алтайского края, в том числе с онкозаболеваниями. Микроскоп Olympus CX43 предназначен для проведения диагностических анализов у детей и будет стоять в клинико-диагностической лаборатории. Новый аппарат повысит производительность лаборатории медучреждения.

«В день наша лаборатория проводит исследования мазков крови, костного мозга, цитологических препаратов для не менее 50 пациентов. С помощью микроскопа выполняется подсчет и описание форменных элементов крови. Это исследование позволяет заподозрить многие заболевания, в том числе гематологические», - отметила заведующая лабораторией Моника Сапкина.

Кроме того, микроскоп используют для исследований клеток опухолей при онкологических заболеваниях. Оборудование поставили в центр на средства ВТБ в рамках благотворительной программы «Здоровая страна», который уже не один год поддерживает банк. Со слов руководителя департамента клиентского обслуживания Ольги Цегельной, современное оборудование – это спасенные жизни детей.