16 многоэтажек, детский сад и общежития остались без горячей воды и отопления в Барнауле

Аварийные бригады устраняют порыв Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду, 18 января, в Барнауле произошла авария на теплосети из-за чего без воды и отопления остались многоэтажки, общежития, детский сад и многое другое.

Как уточнили в СГК, аварию выявили накануне, но до начала проведения работ потребовалось получить различные согласования и подготовить место. Специалисты установили, что потребуется замена участка теплосети у дома №70Б на Петра Сухова и №239 по Антона Петрова

– На Петра Сухова будет заменено шесть метров трубопровода диаметром 300 мм. На Антона Петрова будет заменено девять метров трубопровода диаметром 200 мм, - добавили в компании.

В настоящее время отопление и горячая вода отсутствуют в 16 многоквартирных домах (ул. Петра Сухова, 77а, 79, 83а, 81, 77, 83, 83б, 70б, ул. Малахова, 20, 19, 23, 37, 28, 30, 32, 39, 21; ул. Беляева, 26, 34; ул. Эмилии Алексеевой, 55, 58; ул. А.Петрова, 106, 100, 102; ул. А.Петрова, 239, 241), детском саду №227 (ул. Петра Сухова, 79), школе-интернате (ул. Малахова, 20), а также в корпусе и двух общежитиях Барнаульского базового медицинского колледжа (ул. Малахова, 19, 21, 23).