В Бийске из-за гололеда автобус развернуло, и он перекрыл дорогу

Место ДТП. Скриншот видео ТГ-канала "Бийск - мой город"

Что ни день, то в Бийске происходят ДТП с участием автобусов, которых заносят на покрытых льдом улицах наукограда. Очередная авария случилась утром 19 января.

– В районе 6-ой поликлиники в Бийске автобус развернуло поперёк дороги, - сообщили в телеграм-канале «Бийск - мой город».

Жители негодуют: город абсолютно не чищен, аварийные ситуации и тут и там, страдает и техника и люди.

– Сегодня на «Модном» перегородил грузовик дорогу, автобусы каждый день да через день разворачивает поперек дороги. Люди, пешеходы страдают, автомобили страдают. А у нас «город не подготовлен к зиме». Что за бред!!! Пока нового мэра не было, город чистился и даже снег вывозился! Сейчас ни дорог, ни тротуаров, про остановки вообще молчу, - пишет в комментариях одна из участниц сообщества.

Горожане переживают, как бы водители автобусов не устроили очередную забастовку, тогда работа в городе будет парализована по всем фронтам.