В Алтайском крае завершен проект по цифровизации школ

Фото: ПАО «Ростелеком»

За два года компания установила системы видеонаблюдения и организовала точки доступа Wi-Fi в 1 026 школьных зданиях региона.

«В Алтайском крае реализован еще один этап федерального проекта по формированию цифровой инфраструктуры — на этот раз в общеобразовательных учреждениях. Наш регион оказался в числе 16 пилотных субъектов РФ. В результате организованы системы видеонаблюдения и зоны беспроводного интернета, которые будут действовать во всех без исключения школах нашего региона. Эти услуги призваны повысить безопасность алтайских школьников, доступность интернета для учащихся и педагогов, помочь сделать учебный процесс более качественным, продуктивным, а пребывание в школе — удобным и комфортным», — заявил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Работы проходили в несколько этапов. С июня по октябрь 2021 года «Ростелеком» обследовал школьные помещения: провел радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi и спроектировал схему размещения камер наблюдения. В результате были подготовлены паспорта школ с обозначением мест установки оборудования, необходимого количества точек доступа Wi-Fi и IP камер, трасс для укладки сетевого кабеля и других работ.

После этого компания приступила к строительно-монтажным работам: установке структурированной кабельной системы, розеток для Wi-Fi и IP-камер, телекоммуникационных шкафов с оборудованием, настройке и запуску услуг. В 2021 году «Ростелеком» организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 206 школьных зданиях, в 2022 году — в 820 зданиях.

«В 2022 году российская экономика переориентировалась на отечественное оборудование и программное обеспечение, из-за высокого спроса на которые образовался дефицит. Мы нашли альтернативных производителей, которые оперативно организовали поставки. В результате комплектующие и ПО поступили в регион, но для выполнения монтажа и пусконаладочных работ пришлось максимально ускориться. Несмотря на это, с задачей мы справились и завершили проект в середине декабря», — сообщила заместитель директора, директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

«Проект по цифровизации алтайских школ очень важен не только для региона, но и для нашей компании. Мы проделали самую большую работу по количеству подключенных школьных объектов по сравнению с другими регионами. В решении задачи участвовали все структурные подразделения Алтайского филиала компании. В Сибири закончили проект в числе первых. Хочу выразить отдельную благодарность руководителям учебных заведений за то, что они вместе с нами включились в процесс, проявили высокую ответственность и заинтересованность», — подытожил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

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