В Горно-Алтайске горит большой частный дом

Пожар в Горно-Алтайске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Утром 19 января в Горно-Алтайске произошло возгорание в большом частном доме. Пожарные находятся на месте происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай, возгорание возникло в двухквартирном доме на улице Ленина.

– Площадь пожара составляет 144 квадратных метра. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается, - уточняют в главке.

На тушении задействованы шесть единиц техники и 21 человек личного состава пожарно-спасательных частей города и Маймы.