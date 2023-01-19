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НовостиОбщество19 января 2023 3:40

На Алтае грузовик не смог подняться в гору и перекрыл трассу

Его помогали вытаскивать «КамАЗом»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Гололед помешал движению большегрузов на трассе

Гололед помешал движению большегрузов на трассе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 17 января на трассе К-11 в Алтайском крае водитель грузовика Iveco с полуприцепом не смог из-за гололеда подняться на гору и перекрыл дорогу.

Неприятный дорожный инцидент произошел на 43 километре трассы «Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай». Как выяснилось, водитель фуры пытался заехать на гору, но из-за гололеда все его попытки оказались тщетными. А после его автомобиль просто развернуло.

Сообщение в дежурную часть поступило около 9 часов вечера. Полицейские направились к месте несанкционированного перекрытия трассы и дабы не спровоцировать реальное ДТП приняли решение временно ограничить движение.

Пока думали, как выйти из ситуации, неравнодушный водитель «КамАЗа», который ждал, пока откроется путь, предложил помощь.

– Совместными усилиями был организован безопасный подъем грузового автомобиля в гору и освобожден проезд для остальных участников дорожного движения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.