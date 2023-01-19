Барнаульцам запретили купаться в ночь на Крещение

В Крещение в Барнауле будут открыты две купели Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульцы решили отметить Крещение Господне в ночь на 19 января, но полиция запретила им «купаться».

– Это все очень грустно. Всегда купель работала в ночь с 18 на 19 января везде во всех группах в ВК написано, что можно купаться... сегодня приехали, а полиция сказала, что купаться можно будет только завтра с 10 утра и до вечера... – написал в сообществе Barnaul22 Максим Николаев.

По его словам, в тот момент на набережной Оби было еще около 20 человек, но всех их «завернули». Скорее всего стражи правопорядка получили распоряжение не пускать людей до момента освящения воды. Так что на омовение лучше приезжать после всех «процедур» - весь день 19 января и до вечера.