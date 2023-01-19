В Бийске на гололеде занесло автобус

Место ДТП. Скриншот видео с камеры наблюдения

В Бийске водитель пассажирского ПАЗа не справился с управлением на гололеде и влетел в припаркованные автомобили.

Инцидент произошел еще 12 января, но ролик с моментом аварии появился в соцсетях только накануне. С ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в 19.40 на улице Ленина. Согласно их сводке водитель 23-го маршрута около ЦУМа применил экстренное торможение и его занесло на припаркованные автомобили.

Под удар попали три легковушки: Toyota Vista – ее владелица находилась в магазине, Nissan Qashqai – водитель был в фитнес-центре и ВАЗ-211440 – его хозяин находился за рулем. В автобусе на момент аварии находились четыре человека. Пострадавших нет.

Вместе с тем, жители и гости Бийска отмечают, что качество дорог в этом году просто ужасное. Службы не справляются со своей работой: кругом лед и ледяные выбоины, кочки и т.д. Если подход к уборке дорог не поменяется, то количество подобных ДТП будет расти.