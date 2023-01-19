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НовостиОбщество19 января 2023 1:53

Во время Крещения в Барнауле у купелей будут дежурить спасатели

А также медики и полицейские
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В Барнауле действуют две иордани

В Барнауле действуют две иордани

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января отмечается Крещение Господне и жители Барнаула устремились к праздничным купелям для омовения. Сегодня там будут работать спасатели.

– Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями. Специалисты ведомства будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах. Наша главная задача - не допустить происшествий, - подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Андрей Субочев.

Поэтому жизненно важно проходить обряд только в официальных купелях. В Барнауле иордани оборудовали на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. Помимо спасателей там будут дежурить волонтеры, медики, полицейские и специалисты госинспекции по маломерным судам.