Во время Крещения в Барнауле у купелей будут дежурить спасатели

В Барнауле действуют две иордани Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января отмечается Крещение Господне и жители Барнаула устремились к праздничным купелям для омовения. Сегодня там будут работать спасатели.

– Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями. Специалисты ведомства будут патрулировать водоемы, пресекая купание в несанкционированных местах. Наша главная задача - не допустить происшествий, - подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Андрей Субочев.

Поэтому жизненно важно проходить обряд только в официальных купелях. В Барнауле иордани оборудовали на Оби в районе Речного вокзала и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. Помимо спасателей там будут дежурить волонтеры, медики, полицейские и специалисты госинспекции по маломерным судам.