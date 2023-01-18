Проснувшаяся во время операции в больнице жительница Барнаула добилась пересмотра дела

Операционная Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула Мария Шалганова в кассационном суде добилась пересмотра дела. Женщина проснулась во время операции в Алтайском госпитале для ветеранов войн и упрекнула медиков в некачественном оказании медпомощи, сообщает «Банкфакс».

Горожанка через суд пытается добиться компенсации морального вреда и возмещения утраченного заработка. Однако Центральный районный суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. Мария направила кассационную жалобу, и дело направили на новое рассмотрение.

- В качестве основания для отмены решения называется нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, - уточняет издание.

Напомним, женщина очнулась во время операции и в итоге чувствовала все хирургические манипуляции при удалении грыжи в районе послеоперационного рубца. Также женщину не устроила работа хирурга – длина сечения, качество шва и т.д. Общая сумма компенсации и возмещения, которые она запросила в исках, составляет 3 млн 140 тысяч рублей.