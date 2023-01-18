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НовостиОбщество18 января 2023 8:08

В Бийске почти 40 малышей родились во время новогодних каникул

Первым в 2023 году в наукограде появился на свет мальчик
Антонина Лышова
На свет появились 19 мальчиков и 19 девочек

На свет появились 19 мальчиков и 19 девочек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске во время новогодних каникул на свет появились 38 малышей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Отметим, что среди новорожденных 19 мальчиков и 19 девочек. Первым в 2023 году в наукограде на свет появился мальчик.

- При этом из тридцати восьми родов, всего семь кесаревых сечений, остальные ребятишки, по терминологии врачей, появились самостоятельным путем, - уточняет издание.

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