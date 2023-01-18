В Бийске почти 40 малышей родились во время новогодних каникул

На свет появились 19 мальчиков и 19 девочек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске во время новогодних каникул на свет появились 38 малышей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Отметим, что среди новорожденных 19 мальчиков и 19 девочек. Первым в 2023 году в наукограде на свет появился мальчик.
- При этом из тридцати восьми родов, всего семь кесаревых сечений, остальные ребятишки, по терминологии врачей, появились самостоятельным путем, - уточняет издание.
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