В Бийске почти 40 малышей родились во время новогодних каникул

На свет появились 19 мальчиков и 19 девочек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске во время новогодних каникул на свет появились 38 малышей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Отметим, что среди новорожденных 19 мальчиков и 19 девочек. Первым в 2023 году в наукограде на свет появился мальчик.

- При этом из тридцати восьми родов, всего семь кесаревых сечений, остальные ребятишки, по терминологии врачей, появились самостоятельным путем, - уточняет издание.

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