Продажи ипотеки ВТБ в регионах Алтая в 2022 году достигли 10 млрд рублей

В текущем году спрос на жилищные кредиты будет поддерживать модернизация программ господдержки.

В Алтайском крае и Республике Алтай в 2022 году заемщики оформили около 3,6 тысячи жилищных кредитов на сумму около 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка. Средний чек одной сделки на конец года составил 3,2 млн рублей, увеличившись по отношению к началу января на 30%.

Основным драйвером продаж стали льготные программы, на их долю приходится каждая третья ипотека, выданная банком в регионе. В прошлом году программами господдержки воспользовались более 4 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай, получивших льготные кредиты почти на 3,6 млрд рублей.

«Несмотря на серьезные вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом году, многие жители Алтайского края и Республики Алтай реализовали свои планы по улучшению жилищных условий. Приобретению жилья в новостройках, безусловно, способствовали программы льготной ипотеки, спрос на которые сохранялся в течение всего года. Наибольший объем выдач жилищных кредитов пришелся на декабрь, когда наши земляки стремились удовлетворить отложенный спрос, а также завершить сделки на действующих условиях госпрограмм», – подчеркнул управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По прогнозам экспертов кредитной организации, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Еще одним фактором станет дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно.