В 2022 году Алтайский край посетило 2 млн туристов

У туристов пользовался спросом пляжный отдых на соленых и пресных озерах степного Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край в 2022 году посетило 2 млн туристов. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Управление региона по развитию туризма и курортной деятельности.

- Услугами санаториев, гостиниц и баз отдыха края в 2022 году крае воспользовалось на 70 тыс. человек больше, чем в 2021 году,- уточняют в управлении.

У гостей региона пользовались популярностью лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, научно-познавательный, активный, событийный, а также пляжный отдых на соленых и пресных озерах степного Алтая. Самый большой турпоток был в Алтайском районе и Белокурихе. Также спросом пользовались Яровое, Барнаул, Бийск, Завьяловский, Романовский, Змеиногорский, Курьинский, Чарышский районы.

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