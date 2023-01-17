Троллейбусный маршрут № 7 хотят продлить в Барнауле

Специалистам предстоит разработать проектную документацию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялся аукцион по определению разработчика проекта ремонта контактной сети троллейбусной линии на улице Взлетной. Данные опубликованы на сайте Госзакупок.

На конкурс подавал заявку только один участник, он и стал победителем. Название фирмы не указано.

Специалистам предстоит разработать проектную документацию на ремонт контактной сети троллейбусной линии по улице Взлетной, от Попова до Северного Власихинского проезда.

Добавим, что начальная цена контракта составила 4,5 млн рублей, его нужно выполнить до 19 апреля.