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НовостиОбщество17 января 2023 9:43

В бийском туркластере может появиться новый объект

Участок выставили на торги
Герман Архаров
Инвестор должен возвести на участке объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Инвестор должен возвести на участке объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Фото: Олег УКЛАДОВ

Напротив «Горной страны» в бийском туркластере может появиться новый объект. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Администрация Бийска выставила на торги участок напротив кафе «Горная страна». Арендовать его на 66 месяцев можно за 703 тысячи рублей. Инвестор должен возвести на участке объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Известно, что торги состоятся в конце февраля.