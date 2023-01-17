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НовостиОбщество17 января 2023 8:14

Главе алтайского Союза ветеранов Афганистана предъявили обвинение

Он находится в СИЗО
Герман Архаров
По словам Павлюкова, Завалихин не согласен с обвинениями

По словам Павлюкова, Завалихин не согласен с обвинениями

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергею Завалихину, главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана предъявили обвинение. Об этом сообщает «Толк».

Как рассказал и.о. руководителя организации Владислав Павлюков, что именно инкриминируют Завалихину непонятно. Известно только, что в деле якобы фигурирует некая взятка.

По словам Павлюкова, Завалихин не согласен с обвинениями.

В настоящее время глава Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана находится в СИЗО. Добиться изменения меры пресечения пока не удалось