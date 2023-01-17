Три медицинские службы оптимизируют в Бийске

Бийчан встревожили новости о реорганизации Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском наукограде оптимизируют противотуберкулезный, психиатрический и наркологический диспансеры. Службы присоединят к краевым учреждениям. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Бийчан встревожили новости о реорганизации. При этом власти подчеркивают, что сокращать штат не планируют.

– Будет организована единая служба. Соответственно возможности своевременной диагностики, лечения, предоставления дорогостоящих лекарственных препаратов, оказания помощи на дому, все это будет организовано единообразно. С этой целью мы и организовали процесс объединения, – сказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Жители Бийска переживают, что учреждения могут повторить судьбу других медорганизаций. Так горбольница №1 в Заречье на улице Тургенева начала работать в 1931 году, однако оптимизацию пережить не смогла.