На Алтае чиновники отменили закупку кроссовера Nissan за 3 млн рублей

Закупку отменили Фото: Общероссийский народный фронт

Администрация Завьяловского района Алтайского края отменила закупку автомобиля Nissan за 3,19 млн рублей. Об этом сообщает Народный фронт.

Ранее данные появились на сайте госзакупок. Заказчик согласовывал автомобиль Nissan Terrano. В заявке о разрешении на закупку стояла стоимость 2,05 млн, но начальная цена– 3,19 млн руб.

- Характеристики и цена автомобиля явно превышали установленные в регионе предельные требования к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, в том числе и предельным ценам, - подчеркнули в ОНФ.

После того, как эта закупка получила огласку, ее отменили. В Народном фронте предлагают рассмотреть возможность покупки отечественного авто, а сэкономленные средства потратить на выполнение более приоритетных и значимых задач.