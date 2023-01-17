17 января барнаульцы могут бесплатно проверить свое здоровье

Каждый обратившийся получит развернутую консультацию врача-терапевта Фото: Олег УКЛАДОВ

17 января жители и гости Барнаула могут бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

Выездная медицинская бригады Центра здоровья будет работать с 10 до 15 часов в ТРЦ «Арена» на Павловском тракте, 188.

У барнаульцев определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца и сосудов и другое.

- Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта, - подчеркнули в ведомстве.

Для прохождения обследования нужно взять с собйо в ТРЦ паспорт, полис ОМС, СНИЛС.