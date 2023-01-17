В январе 5 жителей Алтая отметили столетний юбилей

Жителям края пожелали здоровья, бодрости духа Фото: Анна Перевощикова

В январе 2023 года 100-летний юбилей отметили сразу 5 жителей Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

16 января 100 лет исполнилось троим жителям региона: Татьяне Лочман из Барнаула, Татьяне Селяниной из села Ребрихинского района, а также Михаилу Романову из Бийска.

Ранее, 10 января, вековой юбилей отметила Анастасия Ефимовна Архипова из Бийска. А 9 января поздравления со столетием принимала Елизавета Лемермаер из Волчихинского района Алтайского края.

В пресс-службе отметили, что все долгожители – труженики. Поздравительные телеграммы им направил глава региона Виктор Томенко. Он пожелал жителям края крепкого здоровья, бодрости духа, а также внимания близких.