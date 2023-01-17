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НовостиПроисшествия17 января 2023 1:58

В Барнауле произошло жесткое ДТП с экскаватором-погрузчиком

Авария случилась на улице Кутузова
Герман Архаров
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 17 января в краевой столице произошло серьезное ДТП с экскаватором-погрузчиком. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на улице Кутузова. По информации пользователей, в ДТП участвовали несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что как минимум одна из машин, получила серьезные повреждения.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Подробности этой аварии будут известны позднее.