Метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 17 января

В Барнауле днем 17 января прогнозируют -7…-9 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 17 января, в Алтайском крае температура воздуха оставит -6…-11, в предгорьях местами до -1 градуса. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

По востоку края пройдет небольшой снег, не исключены метели. На дорогах ожидается гололедица, а местами возможны снежные заносы. В регионе будет дуть северо-западный ветер, 6-11 м/с, местами по востоку порывы 14-19 м/с.

В Барнауле днем 17 января прогнозируют -7…-9 градусов. В первой половине дня возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер, 6-11 м/с.

В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными в непогоду.