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НовостиОбщество17 января 2023 1:29

Метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 17 января

Местами потеплеет до -1 градуса
Герман Архаров
В Барнауле днем 17 января прогнозируют -7…-9 градусов

В Барнауле днем 17 января прогнозируют -7…-9 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 17 января, в Алтайском крае температура воздуха оставит -6…-11, в предгорьях местами до -1 градуса. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

По востоку края пройдет небольшой снег, не исключены метели. На дорогах ожидается гололедица, а местами возможны снежные заносы. В регионе будет дуть северо-западный ветер, 6-11 м/с, местами по востоку порывы 14-19 м/с.

В Барнауле днем 17 января прогнозируют -7…-9 градусов. В первой половине дня возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер, 6-11 м/с.

В региональном управлении МЧС просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными в непогоду.