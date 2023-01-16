Стала известна дата прощания с пожарным, погибшим после тушения возгорания в барнаульском ТЦ «Успех»

Мужчина скончался 15 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Прощание с пожарным, который погиб после тушения возгорания в барнаульском ТЦ «Успех», состоится 18 января в Рубцовске. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Рубцовск».

«Прощание с Рябинским Евгением Алексеевичем состоится 18.01.2023 в 12:00 в прощальном зале по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 125», - сообщили в паблике.

Напомним, инцидент произошел 9 января в здании торгового центра «Успех» по адресу ул. Попова, 214. 28-летний Евгений Рябинский при тушении пожара надышался опасными продуктами горения и получил опасный ожог легких. Его госпитализировали в БСМП №2. 15 января мужчина скончался.