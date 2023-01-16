«Легковушка» и грузовик столкнулись на Павловском тракте в Барнауле

О пострадавших неизвестно. Фото: Олег УКЛАДОВ

16 января в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об аварии сообщили в паблике «В курсе 22».

Жесткое ДТП произошло днем в районе пересечения Павловского тракта с улицей Новороссийской. По данным паблика, столкнулись автомобиль Toyota Platz и грузовик.

На видеокадрах видно, что после удара иномарку вынесло на сугроб на обочине. Боковая часть у авто сильно помята.

О пострадавших неизвестно.

Напомним, ранее в Искитимском районе Новосибирской области в рейсовый автобус, который ехал из Барнаула в Новосибирск, врезалась фура.