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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:43

«Легковушка» и грузовик столкнулись на Павловском тракте в Барнауле

Иномарку вынесло на сугроб на обочине.
Вера Березовская
О пострадавших неизвестно.

О пострадавших неизвестно.

Фото: Олег УКЛАДОВ

16 января в Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об аварии сообщили в паблике «В курсе 22».

Жесткое ДТП произошло днем в районе пересечения Павловского тракта с улицей Новороссийской. По данным паблика, столкнулись автомобиль Toyota Platz и грузовик.

На видеокадрах видно, что после удара иномарку вынесло на сугроб на обочине. Боковая часть у авто сильно помята.

О пострадавших неизвестно.

Напомним, ранее в Искитимском районе Новосибирской области в рейсовый автобус, который ехал из Барнаула в Новосибирск, врезалась фура.