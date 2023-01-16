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НовостиОбщество16 января 2023 9:08

24 населенных пункта Алтайского края должны газифицировать в ближайшие годы

В Минстрое рассказали, в каких селах появится газ
Вера Березовская
Планируют газифицировать 24 населенных пункта

Планируют газифицировать 24 населенных пункта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие годы в Алтайском крае планируют газифицировать 24 населенных пункта. В региональном Минстрое перечислили села, в которые планируют провести газ.

Будут газифицированы села Ребрихинского района, в числе которых Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и станция Ребриха. Также масштабные работы запланированы в Тюменцевском районе. Здесь до 2025 года планируется подвести газ в села Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Березовка, Мезенцево, Юдиха и поселков Трубачево, Карповский, Сосновка и Заводской.

Помимо этого, в Зональном районе планируется газификация села Буланиха и поселка Октябрьский, в Косихинском районе – поселка Украинский, в Алтайском районе газ появится в поселка Катунь и селае Ая, в Целинном районе – в селе Бочкари, в Топчихинском районе газифицируют село Топчиха.