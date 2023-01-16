Во всех районах Барнаула выявили недочеты при уборке снега и наледи

Отмечается, что после снегопадов и оттепели 5-7 января в городе очистили 60,7% кровель Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула обсудили уборку снега и наледи с крыш домов. Замечания выявили во всех районах города, сообщает мэрия.

В городской комитет ЖКХ поступила информация о ненадлежащей очистке 59 домов. Информацию по 22 из них направили в региональную инспекцию строительного и жилищного надзора. Заместитель мэра Анатолий Воронков поручил незамедлительно устранять выявленные нарушения.

Отмечается, что после снегопадов и оттепели 5-7 января в городе очистили 60,7% кровель, почти 70% дворовых территорий.

Напомним, на 16 и 17 января в Алтайском крае передали штормовое предупреждение. Ожидают снег, метели, сильный ветер.