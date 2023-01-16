В Барнауле медики жалуются на то, что горожане не пускают их в дом для осмотра на корь

Контактным можно привиться на дому, как взрослым, так и детям Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики Барнаула столкнулись с тем, что горожане не пускают их в дом для осмотра на корь. Об этом рассказал на своей странице во «Вконтакте» главный врач городской поликлиники №14 Дмитрий Денисов.

Напомним, ранее в Барнауле выявили случай заболевания корью. Зараженный человек проживает по адресу Сергея Ускова, 37. Сейчас больного госпитализировали, а медики проводят противоэпидемические мероприятия.

Так как корь передается воздушно-капельным путем, под список контактных попадает весь дом на Сергея Ускова, 37. До 27 января проводится поквартирный осмотр жителей.

– Убедительно прошу не игнорировать приход врача! К сожалению, на минувших выходных медики столкнулись с массовым нежеланием людей пускать их в свои квартиры, осматривать на наличие признаков кори и вакцинироваться, - отметил Дмитрий Денисов.

Контактным можно привиться на дому, как взрослым, так и детям. Врач отмечает, что первую прививку от кори ставят в возрасте 1 года, вторую – в 6 лет. Взрослые вакцинируются в 18-35 лет, если не были вакцинированы раньше и делали только одну прививку.