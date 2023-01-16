В Барнауле проведут ремонт в здании гордумы

Сейчас в здании нет системы вентиляции и кондиционирования Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отремонтируют историческое здание на пр. Ленина, 18, где сейчас работает гордума и часть сотрудников мэрии. Уже разработана научно-проектная документация по сохранению и ремонту объекта, пишет «Толк».

Сейчас в здании нет системы вентиляции и кондиционирования, из-за чего летом в нем слишком жарко, а зимой холодно. Прогревают помещение еще советские стальные трубы.

В план ремонта входит внутренняя отделка помещений, обновление системы инженерного обеспечения и установка системы вентиляции. Фасады останутся в том же виде, что и сейчас.

Работы начнут выполнять после утверждения сметы, которая сейчас проходит государственную экспертизу.