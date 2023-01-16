В Алтайском крае 16 января 2023 вновь прогнозируют снег и метели

В Барнауле столбик термометра покажет от -9 до -11 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода 16 января. На больше части территории региона прогнозируют снег и метели, сообщается на сайте ЦГМС.

Температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На дорогах местами образуется гололедица, возможны снежные заносы. Ветер подует юго-западный со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигнуть до 18-23 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от -9 до -11 градусов. Временами будет идти небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, во второй половине дня порывы могут достигнуть до 18 м/с.