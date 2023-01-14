Стало известно, на сколько в действительности подорожала «коммуналка» в Алтайском крае

В среднем по России стоимость квартплаты за период с декабря 2021-го по декабрь 2022-го выросла на 13,46% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за последний год коммунальные услуги подорожали на 10%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

В среднем по России стоимость квартплаты за период с декабря 2021-го по декабрь 2022-го выросла на 13,46%.

По данным ведомства, больше всего ценник подскочил на водоотведение – в декабре 2022-го стоимость услуги была на 15,37% больше, чем в декабре 2021-го. Далее в списке самых подорожавших идет отопление (рост на 13,91%), горячая (на 13,87%) и холодная (на 13,76%) вода, электроэнергия (на 13,48%) и газ (на 11,46%).