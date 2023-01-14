В Барнауле мужчина украл деньги у бывшего начальника

В полицию обратился 40-летний местный житель Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские возбудили уголовное дело о краже после хищения 250 тысяч рублей из автомобиля. В совершении преступления подозревается бывший сотрудник организации, принадлежащей автовладельцу. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В полицию обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные разбили стекло пассажирской двери его автомобиля и украли деньги. Потерпевший пояснил полицейским, что у него есть фирма, которая предоставляет услуги по строительным работам. Деньги для для закупки материалов хранились в бардачке авто.

Вечером он как обычно приехал домой и поставил машину на парковку. Около 23:00 сработала сигнализация. Выглянув в окно и никого не увидев рядом с машиной, владелец автомобиля не придал этому особого значения и пошел дальше спать.

На следующий день мужчина увидел разбитое стекло пассажирской двери, а в салоне вырванный бардачок, в котором отсутствовали деньги.

В результате розыска преступника полицейские задержали мужчину, который ранее работал у предпринимателя. Деньги он уже успел потратить.