В Алтайском крае рейсовый автобус, в котором были 15 человек, съехал в кювет

Автобус ехал по маршруту Павлодар-Томск Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

13 января поздно вечером в Суетском районе Алтайского края на трассе К-22 рейсовый автобус съехал в кювет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Автобус ехал по маршруту Павлодар-Томск. В нем находились 15 человек. Водитель не справился с управлением. Пострадавших не было, но людям в условиях непогоды была необходима эвакуация.

- Оказавшимся на холоде в неисправном автобусе пришли на выручку бойцы 66 пожарно-спасательной части и представители администрации района. Был развернут пункт временного размещения на базе культурно-досугового центра, куда и были доставлены пассажиры и водители, - рассказали в МЧС.

Утром 14 января людей отправлены автобусом администрации Суетского района в Славгород для следования по маршруту.

Напомним, ранее автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Авария произошла в 10 километрах от села Панкрушиха на дороге К-08 «Крутиха – Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница с Республикой Казахстан».