В Барнауле иномарку раскрутило на перекрестке от удара с грузовиком

ДТП произошло на пересечении Солнечной Поляны и Павловского тракта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле легковую машину раскрутило на перекрестке после столкновения с грузовиком. Видео аварии публиковали в паблике Barnaul22.

ДТП произошло на пересечении Солнечной Поляны и Павловского тракта. Столкнулись грузовик и Renault Sandero. На кадры попал момент удара.

Судя по видео, водитель иномарки стремился побыстрее миновать перекресток, но в легковой автомобиль врезался грузовик. После этого Renault закрутило.

В момент аварии улицу переходил пешеход, но, к счастью, раскрутившийся автомобиль его не задел.

В МВД отметили, что сообщение о ДТП в дежурную группу барнаульской Госавтоинспекции на поступало. Пострадавших нет. Участники аварии оформились самостоятельно по европротоколу.