В Алтайском крае сняли ограничения по проезду на трассах, которые перекрывали из-за снежного шторма

13 января из-за плохой видимости были закрыты некоторые трассы Фото: Олег УКЛАДОВ

На трассах Алтайского края сняли ограничения на трассах, где ранее перекрывали проезд из-за снежного шторма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

- По данным Алтайавтодора, 14.01.2023 с 07:00 сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет, - сказано в сообщении.

Напомним, 13 января из-за плохой видимости были закрыты трассы К-03 - от Змеиногорска до Рубцовска (71 км) и К-09 – от села Курья до границы с Республикой Казахстан (105 км). Теперь путь открыт.

14 января днем температура воздуха составит от -9 до -14 градусов. По северу синоптики прогнозировали снег и метели.