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НовостиОбщество14 января 2023 3:42

В Алтайском крае создали штаб комитета семей воинов Отечества

Первая рабочая встреча нового комитета прошла 12 января
Вера Березовская
Руководителем объединения стала создатель движения «За добро» в регионе Татьяна Коробова

Руководителем объединения стала создатель движения «За добро» в регионе Татьяна Коробова

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае образовался штаб Комитета семей воинов Отечества. Об этом рассказала глава минсоцзащиты региона Наталья Оськина.

Первая рабочая встреча нового комитета прошла 12 января. Руководителем актива объединения стала создатель движения «За добро» в регионе Татьяна Коробова.

- В результате активного обсуждения на встрече было принято единодушное решение о создании в нашем регионе единого общественного штаба поддержки семей воинов Отечества, который станет точкой согласования, координации и приумножения нашей помощи и поддержки, - отметила Наталья Оськина.