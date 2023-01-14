В Алтайском крае создали штаб комитета семей воинов Отечества

Руководителем объединения стала создатель движения «За добро» в регионе Татьяна Коробова Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае образовался штаб Комитета семей воинов Отечества. Об этом рассказала глава минсоцзащиты региона Наталья Оськина.

Первая рабочая встреча нового комитета прошла 12 января. Руководителем актива объединения стала создатель движения «За добро» в регионе Татьяна Коробова.

- В результате активного обсуждения на встрече было принято единодушное решение о создании в нашем регионе единого общественного штаба поддержки семей воинов Отечества, который станет точкой согласования, координации и приумножения нашей помощи и поддержки, - отметила Наталья Оськина.