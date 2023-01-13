На вагоноремонтном заводе в Новоалтайске погиб молодой рабочий

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

10 декабря в одном из цехов Новоалтайского вагоностроительного предприятия от травмы головы погиб молодой, 22-летний сотрудник.

Следствие установило, что трагический случай произошел на территории вагоносборочного цеха. Сотрудник, работавший заточником, занимался обработкой металлических изделий. Детали происшествия не уточняются, но как ранее рассказывали очевидцы, парень якобы засунул голову в какое-то оборудование. После этого он получил травму, не совместимую с жизнью. Коллеги рассказывали, что погибший отработал на заводе всего несколько дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование уголовного дела продолжается.