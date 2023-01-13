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НовостиПроисшествия13 января 2023 7:43

В Барнауле тушат сразу два пожара

Горят жилые строения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар на улице Тяптина. Скриншот видео со страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

Пожар на улице Тяптина. Скриншот видео со страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

13 января в Барнауле произошло возгорание двух частных домов.

Одно из ЧП произошло на улице Водозаборной. Там загорелся недостроенный жилой дом.

– Площадь пожара около 60 квадратных метров, на месте работают пожарные подразделения, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Параллельно с этим пожарные работают на улице Тяптина, где произошло возгорание в жилом доме на площади около 120 «квадратов». Огонь тушат два десятка человек. Вызваны шесть автоцистерн.

Пострадавших нет.