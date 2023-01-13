В Барнауле тушат сразу два пожара

Пожар на улице Тяптина. Скриншот видео со страницы сообщества "Инцидент Барнаул"

13 января в Барнауле произошло возгорание двух частных домов.

Одно из ЧП произошло на улице Водозаборной. Там загорелся недостроенный жилой дом.

– Площадь пожара около 60 квадратных метров, на месте работают пожарные подразделения, - сообщают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Параллельно с этим пожарные работают на улице Тяптина, где произошло возгорание в жилом доме на площади около 120 «квадратов». Огонь тушат два десятка человек. Вызваны шесть автоцистерн.

Пострадавших нет.