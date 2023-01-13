Пять лет может получить рубцовчанин, который просто покатался на чужой машине

Подозреваемый вернулся к угнанной машине, где его и задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска может получить до пяти лет лишения свободы за то, что взял у знакомого автомобиль, чтобы покататься по городу.

Заявление в полицию принес мужчина, который рассказал, что оставил свой автомобиль во дворе дома, а позже не обнаружил его на прежнем месте. В ходе разбирательства выяснилось, накануне он выпивал вместе с молодым человеком. А когда хозяин уснул, его приятель забрал ключи и поехал кататься по городу.

– Однако на улице Магистральной застрял в снегу. Оставив машину на месте происшествия, ушел домой. Немного проспавшись, вернулся за транспортным средством, где и был задержан сотрудниками полиции, - сообщают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемому ничего не оставалось, как во всем сознаться. Сейчас он проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Угон». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

– Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен хозяину под сохранную расписку, - добавляют в полиции.