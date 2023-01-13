13 января в Алтайском крае перекрывают трассы из-за плохой погоды

Две трассы закрыли в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 13 января, в Алтайском крае из-за плохой погоды закрыли несколько трасс.

- Из-за плохой видимости, метели, сильной гололедицы и снежных заносов, с 11.30 ограничено движение грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодорогах А-322 «Барнаул - Алейск» и А-321 «Барнаул – Павловск», - сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Если быть точнее, то проезд закрыт от Барнаула до Алейска и от Барнаула до села Павловск.

Ранее сняли запрет на проезд транспорта на по дороге К-03 «Змеиногорск- Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области». Вместе с тем, погодные условия в регионе складываются не лучшим образом и ГИБДД настоятельно рекомендует отложить поездки на дальние расстояния и не выезжать за пределы населенных пунктов.