Мэрия Барнаула придумала, как улучшить транспортную сферу города

Власти намерены закупить в этом году 18 новых автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором власти обсудили меры, позволяющие улучшить качество транспортного обслуживания населения.

В частности, уже были отменены тарифные зоны для пригорода. Это означает, что стоимость проезда в поселки, также относящиеся к Барнаулу, стала такой же, как и по городу. Также ввели льготный проезд для школьников и студентов в автобусах. А еще возобновили работу три маршрута.

- Одним из важных вопросов по улучшению транспортного обслуживания населения является решение проблем доступности новых микрорайонов в границах улиц Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской, переполненности на магистральных маршрутах, - подчеркнул заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. – В связи с этим в 2023 году предлагается строительство 3,5 километров троллейбусной контактной сети по улице Взлетной для продления троллейбусного маршрута №7.

Помимо этого власти намерены закупить 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок.