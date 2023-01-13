Сотрудники ГИБДД обратились к алтайским водителям

Непогода будет бушевать в ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям в связи с плохими погодными условиями, сформировавшимися на территории Алтайского края. Они не рекомендуют выезжать за пределы населенных пунктов.

– 13 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25 м/с, снег, местами сильный, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, - ссылаются они на прогнозы синоптиков

Уже сейчас видно, что погодные условия плохие и лучше отложить поездки на дальние расстояния. Кроме того, очень важно соблюдать скоростной режим и быть более внимательным на дороге. Дистанция должна быть достаточной для маневров в экстренных ситуациях.

Однако осторожно себя должны вести не только водители, но и пешеходы: из-за сильных осадков видимость на дороге ухудшается, так что переходить проезжую часть надо только в полной уверенности в том, что водитель вас видит.