В Барнауле автобус столкнулся с трактором

ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. Фото: читатель "КП-Барнаул"

Утром в пятницу, 13 января, в центре Барнаула произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трактора.

Как рассказал читатель «Комсомолки», оказавшийся в месте события, предположительно, трактор расчищал снег на тротуаре у Барнаульской городской Думы на проспекте Ленина и начал сдавать назад. Водитель автобуса не успел среагировать и врезался в него. Удар пришелся на правую сторону и переднюю дверь. У трактора же из видимых повреждений – разбитое заднее стекло.

На месте происшествия работает ГИБДД.