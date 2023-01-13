В Барнауле на пожаре спасли десять человек

Жильцов вывели на свежий воздух Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 13 января в Барнауле произошел пожар в жилом доме. Спасатели вывели на улицу десять человек.

– Около 5 часов утра в службу спасения поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме по ул. 40 лет Октября, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то установили, что горела квартира на верхнем этаже. Спасатели сразу же приступили к эвакуации жильцов. Из опасной зоны они вывели десять человек. Из них никто не пострадал.

Площадь возгорания составила около 15 «квадратов». Причина не указывается.