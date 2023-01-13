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НовостиПроисшествия13 января 2023 2:32

Разбойник с перцовым баллончиком напал на мужчину в Бийске

Он избил его и отобрал рюкзак
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Добычей злоумышленника стал рюкзак потерпевшего

Добычей злоумышленника стал рюкзак потерпевшего

Фото: Анна СЕМИНА

В подземном переходе Бийска было совершено дерзкое нападение с использованием перцового баллончика.

– Глубокой ночью 47-летний житель Бийска возвращался домой. Когда мужчина спустился в подземный переход, к нему резко подошел неизвестный, брызнул в глаза перцовым баллончиком и попытался снять с его плеча рюкзак, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Однако мужчина оказал сопротивление и тогда злоумышленник повалил его на землю, ударил в лицо кулаком и еще раз распылил газ. Только после этого ему удалось отобрать рюкзак.

Долго на свободе нападавший не оставался. Его быстро вычислили и задержали. Им оказался 34-летний ранее имевший проблемы с законом мужчина. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.