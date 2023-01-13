Пункты обогрева для бездомных открыли в Алтайском крае

Теперь бездомным есть где спрятаться от морозов Фото: газеты «Бийский рабочий»

В двух крупных городах Алтайского края открыли пункты обогрева для людей без определенного места жительства.

– В отделениях социальной адаптации для лиц без определенного места жительства краевых учреждений социального обслуживания организована работа Пунктов обогрева, - сообщают в минсоцзащиты региона.

Найти временный приют там может любой человек, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации и без крыши над головой. Причем примут даже без документов и регистрации. Человек может прийти, погреться, выпить горячий чай с выпечкой, получить доврачебную медпомощь, если требуется. Остаться в ночлежке можно и на несколько часов и на ночь.

Располагаются они по адресам:

г. Барнаул, ул. Тимуровская, 74а;

г. Бийск, ул. Социалистическая, 120.