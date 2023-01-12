В Бийске экс-судья насмерть забил знакомого табуретом, ножом и чайником

Мужчина нанес не менее пяти ударов кухонным ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

58-летнего бийского мирового экс-судью обвиняют в убийстве знакомого, сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, в январе 2022 года мужчины распивали алкоголь в квартире. Во время ссоры нетрезвый гость нанес хозяину не менее 11 ударов деревянной табуреткой и чайником, не менее пяти ударов кухонным ножом в шею и голову, а также множественные удары по голове и телу. От травм потерпевший скончался на месте. После мужчина вышел в подъезд, где его задержала полиция.

- Вину в убийстве он не признал, настаивая на самообороне. Но доказательства полностью подтвердили умышленный характер его действий, - сказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что полномочия мужчины как мирового судьи были окончены еще в 2011 году.