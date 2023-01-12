«Китайский рынок» в Барнауле ушел с молотка по минимальной цене

Планы новых собственников «Китайского рынка» на данный объект неизвестны Фото: Виталий БАРАБАШ

ООО «Бизнес Альянс» выкупило у Алтайкрайимущества «Китайский рынок» по минимальной цене, сообщает Банкфакс.

Начальная цена объекта составляла 379,887 млн рублей. Окончательная сумма покупки - 189,943 млн - минимально возможная по условиям торгов. Они проходили в формате публичного предложения, который предполагает постепенное снижение начальной цены, если от участников не поступят какие-либо предложения. Участие в торгах принимало лишь ООО «Бизнес Альянс», которое и выкупило акции.

По данным издания, фирма напрямую связана с известными в регионе бизнес-кланами Вдовиных и Шамковых. Планы новых собственников «Китайского рынка» на данный объект неизвестны.