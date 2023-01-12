Крещение 2023 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

К 19 января, празднику Крещения, на Алтае оборудуют около 40 купелей, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Основные мероприятия по традиции пройдут в крещенском городке на Оби в Барнауле. Там уже подготовили площадку, куда завозят лед, взяли пробы воды и сделали замер льда. В настоящее время толщина ледового покрытия составляет 55 см, что является безопасным.

Точный список мест для купания подготовят к 16 января. Для обеспечения безопасности там будут работать службы МЧС.

Отмечается, что погода в крае с 18 по 20 января в целом будет спокойная, без осадков. Днем ожидается -13...-18 градусов, ночью -20...-25.