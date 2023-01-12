Мэром Ярового стал Владислав Шилов

Владислав Шилов
Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
12 января в Яровом выбрали мэра города. Им стал Владислав Шилов, сообщили в правительстве Алтайского края.
- Решение об избрании главы города приняли на первой сессии 2023 года в Городском Собрании депутатов. Из присутствовавших 17 депутатов все единогласно проголосовали за Владислава Ивановича, - сказали в правительстве.
Отмечается, что срок полномочий избранного главы составляет пять лет.
С апреля 2022 Владислав Шилов исполнял обязанности главы города.