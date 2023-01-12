Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 января 2023 10:07

Мэром Ярового стал Владислав Шилов

С апреля 2022 года он исполнял обязанности главы города
Александра Сапожкова
Владислав Шилов

Владислав Шилов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

12 января в Яровом выбрали мэра города. Им стал Владислав Шилов, сообщили в правительстве Алтайского края.

- Решение об избрании главы города приняли на первой сессии 2023 года в Городском Собрании депутатов. Из присутствовавших 17 депутатов все единогласно проголосовали за Владислава Ивановича, - сказали в правительстве.

Отмечается, что срок полномочий избранного главы составляет пять лет.

С апреля 2022 Владислав Шилов исполнял обязанности главы города.